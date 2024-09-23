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РФ атаковала Украину авиаракетами и "Шахедами": первые подробности

РФ атаковала Украину авиаракетами и "Шахедами": первые подробности

Украина пережила очередную атаку россиян / Фото: Associated Press

ПВО работала в Сумской области.

В ночь на 23 сентября российские войска снова атаковали Украину.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"В воздушном пространстве Украины обнаружено шесть средств воздушного нападения: две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и четыре ударных БпЛА типа "Shahed". В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских БпЛА в Сумской области. Остальные воздушные цели — один "Шахед" и две управляемые авиационные ракеты — не достигли своих целей из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Запорожью частично разрушены здания, а 5 человек получили ранения.

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