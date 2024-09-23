РФ атакувала Україну авіаракетами та "Шахедами": перші подробиці

У ніч проти 23 вересня російські війська знову атакували Україну.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"У повітряному просторі України виявлено шість засобів повітряного нападу: дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та чотири ударні БпЛА типу "Shahed". У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей – один "Шахед" та дві керовані авіаційні ракети - не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Запоріжжю частково зруйновані будівлі, а 5 людей отримали поранення.

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