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РФ ударила "Шахедом" по Сумам: куда попали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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РФ ударила "Шахедом" по Сумам: куда попали

Дрон-камикадзе Shahed / Фото: wikipedia

На месте работают все экстренные службы и военная администрация

Поздним вечером 18 октября, в Сумах российский беспилотник попал в объект инфраструктуры.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"Посреди ночи произошло попадание БПЛА типа Shahed по объекту инфраструктуры в г. Сумы. На месте работают все экстренные службы и военная администрация", — говорится в сообщении.

Жителей Сумщины просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, не снимать и не распространять фото и видео с места попадания.

Напомним, что в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 89 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская громады.

Ранее в Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
1785
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