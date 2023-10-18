РФ вдарила "Шахедом" по Сумах: куди поцілили

На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація
Пізно ввечері 18 жовтня, у Сумах російський безпілотник влучив в об’єкт інфраструктури.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
"Посеред ночі відбулося влучання БПЛА типу Shahed по об’єкту інфраструктури в м. Суми. На місці працюють всі екстрені служби та військова адміністрація", - йдеться в повідомленні.
Жителів Сумщини просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, не знімати та не поширювати фото та відео з місця влучання.
Нагадаємо, що протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська громади.
Раніше у Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Читайте також: