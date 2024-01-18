РФ вывела в Черное море четыре корабля: есть ли носители "Калибров"

По состоянию на утро 18 января в Черном море находятся четыре русских корабля. Среди них есть два носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что общий залп достигает 16 ракет "Калибр".

Кроме того, в Азовском море есть один вражеский корабль, а в Средиземном – также одно судно оккупационной армии.

Напомним, утром 18 января в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Во всех регионах – ракетная опасность. Существует угроза "Кинжалов".

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