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РФ вивела у Чорне море чотири кораблі: чи є носії "Калібрів"

РФ вивела у Чорне море чотири кораблі: чи є носії "Калібрів"

Ракетоносій. / Фото: Associated Press

Носії "Калібрів" присутні.

Станом на ранок 18 січня в Чорному морі перебуває чотири російські кораблі. Серед них є два носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що загальний залп сягає до 16 ракет "Калібр".

Крім того, в Азовському морі є один ворожий корабель, а в Середземному - також одне судно окупаційної армії. 

Нагадаємо, зранку 18 січня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У всіх регіонах - ракетна небезпека. Існує загроза "Кинджалів".

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