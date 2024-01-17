Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 січня?

День сприятливий для усвідомлення своїх помилок і – зрозуміло, наскільки можна – виправлення їх. Особливо важливо розставити крапки над «і» у взаєминах із людьми: стосунки, що зависли, потрібно або завершити, або перезавантажити, почавши спілкування з ними з чистого аркуша. У будь-якому разі такі дії допоможуть скинути з плечей вантаж образ і взаємного нерозуміння і отримати шанс на нове – щасливе – життя.

Скорпіон

Скорпіонам вдасться відновити зв'язки, які вони – з різних причин – втратили останнім часом. Особливу увагу варто звернути на знайомства, які безпосередньо стосуються професійної діяльності – тут протекція виявиться особливо важливою. Втім, особисті стосунки теж не варто списувати з рахунків: старий друг чи кохана людина, схоже, зрозуміла свої помилки і готова помиритися – має сенс зробити крок їй назустріч.

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