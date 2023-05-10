Россия атаковала Купянск ракетами "Искандер": фото

Накануне русские войска в очередной раз попали по Купянску Харьковской области. ОРосія атакувала Куп'янськ ракетами "Іскандер": фото ккупанты нанесли удары по городу ракетами "Искандер". Есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вчера вечером (9 мая – Ред.) враг нанес ракетный удар по городу Купянск. Предварительно, ракетами "Искандер". Повреждены здания гражданского предприятия и пять частных жилых домов", — рассказал глава ОВА.

По данным Синегубова, в результате российской атаки ранены три человека. 57-летняя женщина получила легкие повреждения. Состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчины медики оценивают как средней тяжести.

Россия атаковала Купянск в Харьковской области ракетами "Искандер".

Отмечается, что в целом за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Напомним, из вертолетов и самолетов оккупанты обстреливают пограничную Сумщину. Бомбы и ракеты летят в села, в которых до сих пор живут местные жители. До российской границы считаны километры и не проходят сутки, чтобы оттуда, от соседей, что-то не прилетало.

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