Россия перебрасывает к границе с Украиной танки (видео)

В Белгороде, где время от времени возникает "хлопок", местные жители заметили движение российской техники, которая направлялась в сторону украинской границы.

Ответные видео начали появляться в российских телеграмм-каналах.

Как видно из кадров, в сторону украинской границы, в город Шебекино, двигается колонна техники: в частности, танки с маскировочными сетками.

Отметим, что недавно губернатор Белгородской области заявил о найденных в городе обломках артиллерийских снарядов, которые повредили один автомобиль и дорожное полотно. Также есть обрывы на линии электропередач.

Россия перебрасывает в Белгород колонны военной техники

В то же время эксперты говорят, что из-за событий в Белгородской области Путин уже давно должен был ввести в России военное положение и всеобщую мобилизацию.

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