Россия перебросила в Беларусь не менее 50 "Уралов"

Техника может быть предназначена для снабжения военных россиян, находящихся на полигоне "Осиповичский".

РФ опрокинула в Беларусь еще не менее 50 новых грузовиков "Урал".

Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

По информации и видео Telegram-канала "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси", на который ссылается источник, 16 декабря около часа ночи в Беларусь из РФ прибыл очередной эшелон с техникой ВС РФ.

"Эшелон был отправлен с железнодорожной станции Мисяш (Челябинская обл, РФ) 11 декабря и прибыл на железнодорожную станцию Осиповичи-1 (Могилевская обл, Беларусь) 16 декабря в районе 01:00. В составе было переброшено примерно 50 единиц новых грузовых автомобилей" ". Выгрузка началась в 4:30 утра в тот же день", — говорится в сообщении.

По информации "Белорусский Гаюн", есть основания полагать, что техника предназначается для поставки военных ВС РФ, находящихся на полигоне "Осиповичский".

Также следует отметить, что 11 декабря на станцию Полонка прибыл военный эшелон со станции Мисяш с аналогичным грузом (30 единиц новых грузовых автомобилей "Урал").

Добавим, что наступление из Беларуси на Украину возможно. Так, военный эксперт Сергей Грабский считает, что Россия готовится к реваншу и может осуществить наступление зимой-весной 2023 года. В этом контексте он рассматривает направление Беларуси достаточно приоритетным.

Командующий Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук заявил, что Украина готовится к наступлению России через Белоруссию на северную границу Украины и нападению на Киев.

В то же время в разведке Британии говорят, что белорусские и российские подразделения, дислоцированные в РБ, пока не способны осуществить успешное наступление на север Украины.

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