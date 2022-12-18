Росія перекинула до Білорусі щонайменше 50 "Уралів"

Техніку може бути призначено для постачання військових росіян, які перебувають на полігоні "Осиповичський".

РФ перекинула до Білорусі ще не менше 50 нових вантажівок "Урал".

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

За інформацією та відео Telegram-каналу "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси", на який посилається джерело, 16 грудня близько першої години ночі до Білорусі з РФ прибув черговий ешелон з технікою ЗС РФ.

"Ешелон був відправлений із залізничної станції Місяш (Челябінська обл, РФ) 11 грудня і прибув на залізничну станцію Осиповичі-1 (Могилівська обл, Білорусь) 16 грудня в районі 01:00. У складі було перекинуто приблизно 50 одиниць нових вантажних автомобілів "Урал". Вивантаження почалося о 4:30 ранку того ж дня", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Беларускі Гаюн", є підстави вважати, що техніка призначається для постачання військових ЗС РФ, які перебувають на полігоні "Осиповичський".

Також варто зазначити, що 11 грудня на станцію Полонка прибув військовий ешелон зі станції Місяш із аналогічним вантажем (30 одиниць нових вантажних автомобілів "Урал").

Додамо, що наступ з Білорусі на Україну можливий. Так, військовий експерт Сергій Грабський вважає, що Росія готується до реваншу і може здійснити наступ зимою-весною 2023 року. В цьому контексті він розглядає напрямок Білорусі досить пріоритетним.

Командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Ковальчук заявив, що Україна готується до наступу Росії через Білорусь на північний кордон України та нападу на Київ.

Водночас урозвідці Британії кажуть, що білоруські та російські підрозділи, дислоковані в РБ, наразі нездатні здійснити успішний наступ на північ України.

Читайте також: