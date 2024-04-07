Россия повторно атаковала Харьков – в городе раздаются мощные взрывы

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения РФ.
После обеда 7 апреля в Харькове раздались взрывы. Власти сообщают о повторной атаке российских оккупантов.
Об этом предупредил мэр Харькова Игорь Терехор и глава ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты снова наносят удары по Харькову", — сообщил глава области и призвал не покидать укрытий.
Перед этим, в 14:43, городской голова в социальных сетях написал: "В Харькове слышны взрывы!".
Какой район находится под атакой врага и есть ли "прилеты" — по состоянию на 13:57 неизвестно.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения оккупационными войсками.
По данным Воздушных сил, на востоке Украины объявлена воздушная тревога. В частности, в Харьковской области сирены прозвучали в 13.28.
Напомним, Россия мощно атаковала Харьков в ночь на 7 апреля, а через несколько часов снова ударила по городу, в результате чего ранены.
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