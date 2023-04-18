Россияне атаковали Орехов запрещенными снарядами: что известно

Информации о жертвах нет.

Во вторник, 18 апреля, русская армия ударила по городу Орехов в Запорожской области зажигательными снарядами. На месте попаданий возникли пожары.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, только с начала этих суток оккупационные войска ударили по Орехову уже трижды. Прошло без погибших и травмированных.

"Запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами избивались по частному сектору. Специалисты ликвидируют пожары и последствия вражеских атак", — говорится в сообщении руководителя ОВА.

Фото: Сайт Запорожской ОГА

Фото: Сайт Запорожской ОГА

Напомним, 15 апреля оккупанты обстреляли город из истребителей Су-35. Они нанесли четыре удара по частному сектору. Погибших и пострадавших не было.

Кроме того, 14 апреля россияне трижды атаковали Орехов. Тогда оккупационные войска агрессорки России ударили по частному сектору, многоэтажкам и фабрике.

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