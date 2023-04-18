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Росіяни атакували Оріхів забороненими снарядами: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували Оріхів забороненими снарядами: що відомо

Фото: Сайт Запорізької ОДА

Інформації про жертв немає.

У вівторок, 18 квітня, російська армія вдарила по місту Оріхів у Запорізькій області запалювальними снарядами. На місці влучань виникли пожежі.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, лише від початку цієї доби окупаційні війська вдарили по Оріхову вже тричі. Минулося без загиблих та травмованих. 

"Забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами били по приватному сектору. Фахівці ліквідовують пожежі та наслідки ворожих атак", - йдеться у повідомленні керівника ОВА. 

© Сайт Запорізької ОДА
Фото: Сайт Запорізької ОДА
© Сайт Запорізької ОДА
Фото: Сайт Запорізької ОДА

Нагадаємо, 15 квітня окупанти обстріляли місто з винищувачів Су-35. Вони завдали чотирьох ударів по приватному сектору. Загиблих та потерпілих не було. 

Крім того, 14 квітня росіяни тричі атакували Оріхів. Тоді окупаційні війська агресорки Росії вдарили по приватному сектору, багатоповерхівках та фабриці.

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Дата публікації
Перегляди
589
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