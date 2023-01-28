Россияне используют надувные танки на поле боя: в ВСУ объяснили цель врага

Муляжи военной техники – один из способов введения в заблуждение противника.

Российские войска устанавливают надувные резиновые танки на своих позициях в Украине, чтобы ВСУ наносили удары по ложным целям.

Об этом начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин объяснил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Таким образом, они пытаются создать определенные ложные цели для того, чтобы вместо поражения настоящих боевых позиций мы наносили удары по таким ложным позициям", – сказал Ерин.

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Он обратил внимание на то, что стоимость одного настоящего танка и резинового макета несопоставима.

Кроме того, надувные танки – это еще один метод введения в заблуждение противника, который создает иллюзию усиления какого-то отдельного направления и ложные данные о количестве вооружения и военной техники.

"Но все эти моменты отслеживались и мы были готовы, что будут именно такие действия", – отметил представитель Сил обороны.

Отметим, еще в июле 2021 года сообщалось, что Минобороны России планирует потратить почти 50 млн руб. (в то время – около 700 тыс. долл.) на надувные танки, самолеты и ракеты.

В июне 2022 года в Минобороны Украины информировали, что Беларусь размещает деревянные муляжи танков на общей границе.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские войска уничтожили 3189 вражеских танков. Семь из них были уничтожены только за предыдущие сутки.

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