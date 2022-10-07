Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью

В пятницу, 7 октября, армия Российской Федерации обстреляла ракетами Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Находись в укрытиях. Есть риск повторных обстрелов", — говорится в сообщении Страруха.

Следует отметить, что о воздушной тревоге в Запорожской области было объявлено в 08:36. В 09:12 ее отменили. Впрочем, уже в 09:50 снова началась тревога. По состоянию на 10.05 она продолжается.

Ракетный удар по Запорожью

оккупанты ежедневно наносят ракетные удары по областному центру. Накануне Россия обстреляла ракетами центральную часть Запорожья. Были разрушены жилые дома. Мирные жители оказались под завалами.

В ГСЧС сообщили, что ракетных ударов было семь. Сначала было известно об одном погибшем. Впрочем, по мере разборки завалов эта цифра росла. К утру 7 октября известно об 11 погибших гражданских

У президента Зеленского отреагировали на атаку противника. Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что российские террористы умеют воевать только с мирными людьми и добавил, что "российский вопрос необходимо решить раз и навсегда".

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