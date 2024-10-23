Россияне ночью атаковали Черкасскую область, есть попадания: фото

Россияне ночью на 23 октября атаковали Черкасскую область. В результате вражеских ударов дронами являются повреждения по всей области.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"С ночи наша Черкасская область была под вражеским прицелом. К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное. Силами ПВО, наших мобильных огневых групп и РЭБ-противодействия уничтожено 6 ударных БпЛА. Однако имеем и попадания", — сообщил он.

Наибольшие повреждения получил Черкасский район, где оккупанты атаковали объекты инфраструктуры. В частности, повреждено здание гражданского автовокзала в областном центре, где спасателям пришлось оперативно ликвидировать пожар. Также пострадали административное здание частного предприятия и несколько автомобилей.

Попадание в Черкасскую область 23 октября / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Попадание в Черкасскую область 23 октября / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Попадание в Черкасскую область 23 октября / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Золотоношском районе обломки сбитого российского дрона повредили крышу частного дома. В Уманском районе от обломков беспилотника пострадали частный гараж и несколько автомобилей.

"Обследование территории продолжается", — добавил Табурец.

Напомним, что в ночь на 23 октября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО. Взрывы, в частности, прогремели в Винницкой, Одесской, Киевской, Харьковской, Хмельницкой, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

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