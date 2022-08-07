Россияне обстреляли ракетами Харьков: второй раз с начала суток

Мэр Харькова сообщил об обстреле двух районов города, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Под утро в воскресенье, 7 августа, во время воздушной тревоги, которая была объявлена в четвертый раз с начала суток, российские оккупанты обстреляли ракетами город Харьков.
Об этом сообщил в Telegram-канале городской голова Игорь Терехов.
"Около 04:40 снова обстрел Харькова. Серия взрывов. По предварительным данным обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы. Обстреляны ракетами", — написал он.
По словам мэра, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Очевидцы в соцсетях утверждают, что слышали не менее 6 взрывов.
Харьков был обстрелян второй раз с начала суток. Впервые взрывы прогремели почти сразу после полуночи.
Напомним, находящиеся на Харьковском направлении войска Российской Федерации будут имитировать массированное наступление.
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