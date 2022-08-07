Росіяни обстріляли ракетами Харків: вдруге від початку доби

Мер Харкова повідомив про обстріл двох районів міста, інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

Над ранок у неділю, 7 серпня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено четвертий раз від початку доби, російські окупанти обстріляли ракетами місто Харків.

Про це повідомив у Telegram-каналі міський голова Ігор Терехов.

"Близько 04:40 знову обстріл Харкова. Серія вибухів. За попередніми даними обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони. Обстріляні ракетами", - написав він.

За словами мера, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Очевидці у соцмережах стверджують, що чули щонайменше 6 вибухів.

Харків було обстріляно вдруге від початку доби. Вперше вибухи пролунали майже одразу після опівночі.

Нагадаємо, війська Російської Федерації, які перебувають на Харківському напрямку, будуть імітувати масований наступ.

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