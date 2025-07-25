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Россияне прорвались на Харьковщине: что говорят аналитики ISW
У оккупантов есть определенный «успех» на Купянском направлении, ситуация там остается крайне сложной. Такие данные экспертов ISW.
Российские войска продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области.
Об этом сообщает Американский Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что оккупанты продвинулись к югу от населенного пункта Радьковка, расположенного к северу от Купянска.
«Есть основания полагать, что село находится под контролем российских войск», — говорится в сообщении экспертов.
Кроме того, зафиксированы признаки наступления РФ в направлении Боровой на участке фронта, который украинский Генштаб также классифицирует как часть Купянского направления.
По данным ISW, враг продвинулся к юго-востоку от Ольговки, также расположенной неподалеку от Боровой.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у врага на фронте нет успеха.
«Я считаю, что пока Сумы остаются их интересом, Покровское направление остается, Днепровскую область очень хотят», — добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что россияне захватили села Звезда (на границе Днепропетровской и Донецкой областей) и Белогоровку в Луганской области.
Также враг активизировался в районе села Комар на юго-западе Донецкой области, возле населенных пунктов Радьковка, Коптево и Новоторецкое.