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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне прорвались на Харьковщине: что говорят аналитики ISW

У оккупантов есть определенный «успех» на Купянском направлении, ситуация там остается крайне сложной. Такие данные экспертов ISW.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Российские войска продвинулись на Купянском направлении в Харьковской области.

Об этом сообщает Американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что оккупанты продвинулись к югу от населенного пункта Радьковка, расположенного к северу от Купянска.

«Есть основания полагать, что село находится под контролем российских войск», — говорится в сообщении экспертов.

Кроме того, зафиксированы признаки наступления РФ в направлении Боровой на участке фронта, который украинский Генштаб также классифицирует как часть Купянского направления.

По данным ISW, враг продвинулся к юго-востоку от Ольговки, также расположенной неподалеку от Боровой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у врага на фронте нет успеха.

«Я считаю, что пока Сумы остаются их интересом, Покровское направление остается, Днепровскую область очень хотят», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что россияне захватили села Звезда (на границе Днепропетровской и Донецкой областей) и Белогоровку в Луганской области.

Также враг активизировался в районе села Комар на юго-западе Донецкой области, возле населенных пунктов Радьковка, Коптево и Новоторецкое.

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Дата публикации
Количество просмотров
1394
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