Макрон решил признать Палестину: США и Израиль отреагировали

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио осудили решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестинское государство.

Заявления политиков возникли в Сети Х.

Нетаньяху заявил, что признание Палестинского государства станет "вознаграждением" за действия ХАМАС и усилит экзистенциальную угрозу для его страны. Ведь «палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля».

Реклама

«Такой шаг вознаграждает террор и рискует создать еще одну иранскую марионетку, как это произошло с Газой. Палестинское государство в этих условиях было бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для мирной жизни рядом с ним", – подчеркнул израильский премьер.

Между тем, Рубио говорит, что Соединенные Штаты Америки «решительно» отвергают план Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН.

«Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", – заявил он.

Заявление Макрона

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство уже в сентябре этого года. По его словам, сейчас необходимо прекратить боевые действия в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

Реклама

«Верный своему историческому обязательству по справедливому и крепкому миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре», — отметил Макрон.

Дата публикации 14:16, 24.07.25 Количество просмотров 24 Азербайджан обиделся на Россию за это и подает в суд! Все из-за авиакатастрофы