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Макрон решил признать Палестину: США и Израиль отреагировали
Вашингтон и Иерусалим не приветствуют подобные планы французского лидера.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио осудили решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестинское государство.
Заявления политиков возникли в Сети Х.
Нетаньяху заявил, что признание Палестинского государства станет "вознаграждением" за действия ХАМАС и усилит экзистенциальную угрозу для его страны. Ведь «палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля».
«Такой шаг вознаграждает террор и рискует создать еще одну иранскую марионетку, как это произошло с Газой. Палестинское государство в этих условиях было бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для мирной жизни рядом с ним", – подчеркнул израильский премьер.
Между тем, Рубио говорит, что Соединенные Штаты Америки «решительно» отвергают план Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН.
«Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", – заявил он.
Заявление Макрона
Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство уже в сентябре этого года. По его словам, сейчас необходимо прекратить боевые действия в Газе и оказать помощь гражданскому населению.
«Верный своему историческому обязательству по справедливому и крепкому миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре», — отметил Макрон.