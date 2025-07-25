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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Макрон решил признать Палестину: США и Израиль отреагировали

Вашингтон и Иерусалим не приветствуют подобные планы французского лидера.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио осудили решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестинское государство.

Заявления политиков возникли в Сети Х.

Нетаньяху заявил, что признание Палестинского государства станет "вознаграждением" за действия ХАМАС и усилит экзистенциальную угрозу для его страны. Ведь «палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля».

«Такой шаг вознаграждает террор и рискует создать еще одну иранскую марионетку, как это произошло с Газой. Палестинское государство в этих условиях было бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для мирной жизни рядом с ним", – подчеркнул израильский премьер.

Между тем, Рубио говорит, что Соединенные Штаты Америки «решительно» отвергают план Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН.

«Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", – заявил он.

Заявление Макрона

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину как государство уже в сентябре этого года. По его словам, сейчас необходимо прекратить боевые действия в Газе и оказать помощь гражданскому населению.

«Верный своему историческому обязательству по справедливому и крепкому миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре», — отметил Макрон.

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