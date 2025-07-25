Макрон вирішив визнати Палестину: США та Ізраїль відреагували

Еммануель Макрон / © Associated Press

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Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу та держсекретар США Марко Рубіо засудили рішення президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу.

Заяви політиків з’явилися у Мережі Х.

Нетаньягу заявив, що визнання Палестинської держави стане "винагородою" за дії ХАМАС і посилить екзистенційну загрозу для його країни. Адже «палестинці не прагнуть держави поряд з Ізраїлем, вони прагнуть держави замість Ізраїлю».

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«Такий крок винагороджує терор і ризикує створити ще одну іранську маріонетку, як це сталося з Газою. Палестинська держава за цих умов була б стартовим майданчиком для знищення Ізраїлю, а не для мирного життя поруч із ним", – наголосив ізраїльський прем’єр.

Тим часом Рубіо каже, що Сполучені Штати Америки «рішуче» відкидають план Макрона визнати палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН.

«Це безрозсудне рішення лише служить пропаганді ХАМАСу та шкодить миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня", – заявив він.

Заява Макрона

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція визнає Палестину як державу вже у вересні цього року. За його словами, зараз є потреба припинити бойові дії в Газі та надати допомогу цивільному населенню.

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«Вірний своєму історичному зобов’язанню щодо справедливого та міцного миру на Близькому Сході, я вирішив, що Франція визнає державу Палестина. Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у вересні», — зазначив Макрон.

Дата публікації 14:16, 24.07.25 Кількість переглядів 24 Азербайджан образився на Росію за це й подає до суду! Все через авіатрощу