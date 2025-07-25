Президент Китаю Сі Цзіньпін / © Associated Press

Реклама

Президент Китаю Сі Цзіньпін вкотре продемонстрував стратегічне дистанціювання від Євросоюзу, відмовившись від участі у цьогорічному саміті ЄС-Китай у Брюсселі, попри його символічне значення — 50-річчя двосторонніх відносин. Натомість зустріч скоротили до одноденного формату в Пекіні.

Про це пише The Telegraph.

На тлі зростаючої напруги у відносинах між ЄС та Китаєм, пов’язаної з торгівлею, санкціями та війною в Україні, Сі Цзіньпін заявив європейським лідерам, що Європа має «зробити правильний стратегічний вибір». Але його власний вибір уже зроблений — і він явно не на користь ЄС.

Реклама

Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, відкрито звинуватили Китай у фактичному сприянні військовій економіці Росії. Зокрема, мова йде про постачання товарів подвійного призначення, без яких Москва не змогла б підтримувати інтенсивність свого вторгнення в Україну. ЄС вже ввів санкції проти низки китайських компаній за постачання компонентів для зброї.

Паралельно, як повідомила українська розвідка, на полі бою виявлено новітні китайські технології — від лазерної системи «Тихий мисливець», що засліплює українські дрони, до компонентів, які складають основу безпілотників-"приманок». За оцінками США, Китай постачає близько 80% критичних матеріалів подвійного призначення, необхідних Росії.

Ці дії остаточно знищили образ Китаю як нейтрального гравця. Пекін зайняв чітку позицію: підтримка Путіна у війні — це інструмент для стримування США, і жертвами цієї геостратегії стала Європа.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І прямо заявив, що Китай не може допустити поразки Росії. Ця риторика, підкріплена фактами, підтверджує, що Європа має справу не з партнером, а з системним суперником.

Реклама

Раніше повідомлялось, що Китай продає Росії двигуни для дронів — як холодильники.