Зеленский сообщил последние новости с фронта: что происходит возле ключевых городов

Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

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Пока оккупационная армия РФ не продвигается на фронте и не имеет серьезных прорывов. Вместо этого оккупанты делают военно-информационные операции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

Глава государства также рассказал о ситуации с российскими ДРГ возле Покровска. По информации главкома Александра Сырского, диверсанты заходили в город пять-семь раз.

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«Два человека, шесть человек. Был однажды, когда они попытались закрепить 12 человек. Пытаются снять какое-нибудь видео: поставить флаг, снять. Все (диверсанты – Ред.) уничтожаются нашими защитниками», – говорит Зеленский.

По его словам, между тем ситуация на Сумском направлении улучшилась. Пока для россиян, говорит президент, условный успех – это Днепровская область, «поскольку они из этого могут делать информационные победы».

«Я считаю, что пока Сумы – остаются их интересом, Покровское направление – остается, Днепровскую область – очень хотят», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады Максим Билоусов подчеркнул, что на Лиманском направлении враг пытается перегрузить средства украинской обороны. Противник совершает штурмы малыми группами и применяет большое количество ударных БпЛА.

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Между тем, военный Станислав Бунятов с позывным «Осман» заявил, что ситуация обостряется на Покровском направлении. Российские войска активизировались: днем оккупанты используют мотоциклы, а ночью — пешую тактику, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Дата публикации 08:45, 23.07.25 Количество просмотров 47 Наступление на Сумщину! ДРГ в Покровске! Действительно ли все так плохо на фронте?