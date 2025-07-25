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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1595
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Росіяни прорвалися на Харківщині: що кажуть аналітики ISW

Окупанти мають певний «успіх» на Куп’янському напрямку, ситуація там залишається вкрай складною. Такі дані експертів ISW.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Російські війська здійснили просування на Куп’янському напрямку в Харківській області.

Про це повідомляє Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що окупанти просунулися на південь від населеного пункту Радьківка, що розташований на північ від Куп’янська.

«Є підстави вважати, що село перебуває під контролем російських військ», — йдеться у повідомленні експертів.

Крім того, зафіксовані ознаки наступу РФ у напрямку Борової — на ділянці фронту, яку український Генштаб також класифікує як частину Куп’янського напрямку.

За даними ISW, ворог просунувся на південний схід від Ольгівки, що також розташована неподалік від Борової.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у ворога на фронті немає успіху. З його слів, ситуація на Сумському напрямку покращилася.

«Я вважаю, що поки Суми — залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок — залишається, Дніпровську область — дуже хочуть», — додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що росіяни захопили села Зірка (на межі Дніпропетровської та Донецької областей) та Білогорівку на Луганщині.

Також ворог активізувався в районі села Комар на південному заході Донецької області, біля населених пунктів Радьківка, Коптєве та Новоторецьке.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1595
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