Росіяни прорвалися на Харківщині: що кажуть аналітики ISW

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

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Російські війська здійснили просування на Куп’янському напрямку в Харківській області.

Про це повідомляє Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що окупанти просунулися на південь від населеного пункту Радьківка, що розташований на північ від Куп’янська.

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«Є підстави вважати, що село перебуває під контролем російських військ», — йдеться у повідомленні експертів.

Крім того, зафіксовані ознаки наступу РФ у напрямку Борової — на ділянці фронту, яку український Генштаб також класифікує як частину Куп’янського напрямку.

За даними ISW, ворог просунувся на південний схід від Ольгівки, що також розташована неподалік від Борової.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у ворога на фронті немає успіху. З його слів, ситуація на Сумському напрямку покращилася.

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«Я вважаю, що поки Суми — залишаються їхнім інтересом, Покровський напрямок — залишається, Дніпровську область — дуже хочуть», — додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що росіяни захопили села Зірка (на межі Дніпропетровської та Донецької областей) та Білогорівку на Луганщині.

Також ворог активізувався в районі села Комар на південному заході Донецької області, біля населених пунктів Радьківка, Коптєве та Новоторецьке.