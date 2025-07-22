Війна може тривати до кінця ХХІ ст.: аналітик Sky News про майбутнє України

Як довго це триватиме? : аналітик Sky News попередив українців про довгу війну / © ТСН

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Війна Росії проти України може тривати до кінця цього століття, можливі лише короткочасні затишшя на фронті.

Таку думку висловив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк.

Кларка запитали, чи бачить він кінець цієї війни протягом наступних п’яти років. Він відповів, що протягом наступних п’яти років можливий лише «кінець цього раунду боротьби».

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На його думку, війна в Україні може закінчитися протягом наступних двох-трьох років, ймовірно, з «нестабільним припиненням вогню», яке залишить російські війська на місці.

«Але це припинення вогню, як правило, порушується», — додає експерт.

Кларк нагадав, що зараз, від 2022 року, фактично триває друга війна Росії проти України. Перша розпочалася у 2014 році. Він не виключає, що буде і третій, і четвертий етап.

«Я думаю, що буде третій і четвертий, якщо Захід якимось чином не зможе стабілізувати припинення вогню в другому, що створить життєздатне майбутнє для України без 20% її території», — розмірковує аналітик.

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Він зауважує, що «антагонізм, через який Росія хоче захопити Україну» може тривати до кінця цього століття. Найкраще, чого може очікувати Україна, це «озброєний мир», вважає Кларк.

«Цілком ймовірно, що це (новий етап війни — ред.) може виникнути протягом наступних 18 місяців-двох років. І тоді питання в тому, як довго це триватиме?», — додав аналітик Sky News.

Раніше Майкл Кларк відповів, чи зможе Україна перейти в наступ цього року.