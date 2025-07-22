Польща закликала своїх громадян швидко залишити Росію

Польща / © Associated Press

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МЗС Польщі рекомендувало громадянам країни не їздити до Росії та якомога швидше залишити її територію, якщо хтось із поляків зараз перебуває там.

Про це Міністерство закордонних справ Польщі повідомило на своєму офіційному сайті.

«МЗС Польщі наполегливо не рекомендує будь-які поїздки до Росії у зв’язку з війною в Україні та визнанням Польщі ворожою державою з боку влади РФ«, — йдеться в заяві відомства.

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Міністерство рекомендувало польським громадянам, які перебувають у Росії, якомога швидше залишити її територію, якщо немає крайньої життєвої, сімейної чи професійної необхідності залишатися там.

У відомстві зазначили, що через скорочення польського дипломатичного персоналу в Росії (у зв’язку з закриттям консульств у Санкт-Петербурзі та Калінінграді), можливості надання консульської допомоги суттєво обмежені. Тож у разі надзвичайної ситуації полякам доведеться звертатися до консульств, що можуть буди розташовані дуже далеко.

«Якщо поїздка до Росії не була зареєстрована в системі „Одійсей“ (Odyseusz), це значно ускладнить консульське втручання під час криз. У разі раптового погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших форс-мажорів евакуація може стати надзвичайно важкою або навіть неможливою», — застерегли у польському МЗС.

До слова, Міноборони Польщі 2026 року розпочне масштабну кампанію військової кваліфікації. У її межах 235 тис. громадян отримають повістки для проходження ВЛК. Йдеться не лише про чоловіків призовного віку, а й жінок та люде віком понад 50 років.

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