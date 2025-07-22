Польша призвала своих граждан быстро покинуть Россию

Польша / © Associated Press

Реклама

МИД Польши рекомендовал гражданам страны не ездить в Россию и как можно скорее покинуть ее территорию, если кто-то из поляков сейчас находится там.

Об этом Министерство иностранных дел Польши сообщило на своем официальном сайте.

«МИД Польши настоятельно не рекомендует любые поездки в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши враждебным государством со стороны властей РФ«, — говорится в заявлении ведомства.

Реклама

Министерство рекомендовало польским гражданам, находящимся в России, как можно скорее покинуть ее территорию, если нет крайней жизненной, семейной или профессиональной необходимости оставаться там.

В ведомстве отметили, что из-за сокращения польского дипломатического персонала в России (в связи с закрытием консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде), возможности оказания консульской помощи существенно ограничены. Поэтому в случае чрезвычайной ситуации полякам придется обращаться в консульства, которые могут быть расположены очень далеко.

«Если поездка в Россию не была зарегистрирована в системе „Одийсей“ (Odyseusz), это значительно усложнит консульское вмешательство во время кризисов. В случае внезапного ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других форс-мажоров эвакуация может стать чрезвычайно трудной или даже невозможной», — предостерегли в польском МИДе.

К слову, Минобороны Польши в 2026 году начнет масштабную кампанию военной квалификации. В ее рамках 235 тыс. граждан получат повестки для прохождения ВВК. Речь идет не только о мужчинах призывного возраста, но и женщинах и людях старше 50 лет.

Реклама