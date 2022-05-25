Россияне пытались наступать на Северодонецком и Бахмутском направлениях – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.
Там российские оккупанты наступают, ведут штурмовые действия и обстреливают украинские позиции.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 25 мая.
На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области, в Северодонецке и Новозвановке на Луганщине.
Россияне пытались наступать и проводить штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково. Однако успеха не имели, отошли на ранее занятые рубежи.
На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков.
Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.
Ранее в Генштабе рассказали, что происходит на участке российско-украинской границы.
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