Россияне пытались наступать на Северодонецком и Бахмутском направлениях – Генштаб

Россияне пытались наступать на Северодонецком и Бахмутском направлениях – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

Там российские оккупанты наступают, ведут штурмовые действия и обстреливают украинские позиции.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 25 мая.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области, в Северодонецке и Новозвановке на Луганщине.

Россияне пытались наступать и проводить штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково. Однако успеха не имели, отошли на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков.

Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

Ранее в Генштабе рассказали, что происходит на участке российско-украинской границы.

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