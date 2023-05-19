"Россияне роют траншеи вокруг города": что происходит на ЗАЭС

Любые повреждения станции могут иметь ужасающие последствия для людей.

Российские захватчики усиливают оборонительные позиции на территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом информирует Reuters.

По данным издания, армия РФ роет новые траншеи вокруг города и закладывает больше мин. Кроме того, россияне обустраивают огневые позиции на крышах нескольких зданий, а для отпугивания БПЛА были установлены сетки.

"Ядерные реакторы не были разработаны для зон боевых действий, и я не верю, что они могут быть безопасны или защищены в зоне боевых действий", — заявил Николас Рот, директор аналитического центра "Инициатива по вопросам ядерной угрозы", — говорится в сообщении.

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Эксперты ядерной отрасли говорят, что любые повреждения станции могут иметь ужасные последствия для людей, близлежащих территорий, войны и мировой ядерной промышленности.

Глава ядерного агентства "Энергоатом" Петр Котин утверждает, что ВСУ не будут осуществлять атаку на ЗАЭС, в то же время заставят оккупантов отступить, перекрыв врагу пути снабжения.

Международное сообщество все больше обеспокоено тем, что самая большая в Европе атомная станция может быть вовлечена в боевые действия.

"Военное присутствие и активность в регионе растет, что влияет на риск большой аварии на станции. Наибольшая угроза безопасности заключается в том, что боевые действия могут перебить последнюю внешнюю линию электропередач, которая необходима для охлаждения реакторов. В таком случае на пути к расплавлению стоят только резервные дизель-генераторы", – заявил Котин.

Заметим, в Запорожской области российские кафиры готовятся к массовой "эвакуации" населения. Так, в ожидании контрнаступления ВСУ россияне из временно аннексированной части региона хотят вывезти мирное население.

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