Россияне снова атаковали Запорожье ракетами

В четверг, 6 сентября, Россия вторично нанесла ракетное по областному центру. О первой атаке на Запорожье стало известно под утро.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Очередная ракетная атака врага. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении.

К слову, жители города сообщали о взрывах. Воздушная тревога в области была объявлена в 10:34. По состоянию на 10.50 она продолжается.

В свою очередь, секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил об ударах по объектам инфраструктуры: "Проклятые решисты не оставляют город в покое. Враг снова ударил по объектам инфраструктуры".

Следует отметить, что глава ОВА предупреждал, что существует большая вероятность повторных ракетных атак. Старух просил жителей области не пренебрегать сигналами о вражеских атаках и находиться в укрытиях.

Как сообщалось, к утру 6 октября в результате обстрела российскими оккупантами Запорожья в городе возникли пожары, разрушения получили жилые дома. Известно, что два человека погибли, под завалами находились пять человек.

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