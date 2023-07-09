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Россияне снова обстреляли Херсон: в ОВА рассказали подробности

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Россияне снова обстреляли Херсон: в ОВА рассказали подробности

Оккупанты обстреляли Херсон

В результате обстрела пострадала 66-летняя женщина.

В воскресенье, 9 июля, россияне снова обстреляли Херсон.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин в Телеграмм.

Отмечается, что в результате обстрела пострадала 66-летняя женщина.

"Около 13:00 российская армия нанесла удар по жилому кварталу города, пострадала 66-летняя женщина. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ранение головы. Ей оказали медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Добавим, в Лимане Донецкой области в результате обстрела армией России в субботу, 8 июля, возросло количество жертв – пока известно о восьми погибших. Число раненых возросло до 13 человек.

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Дата публикации
Просмотры
346
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