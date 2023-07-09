Росіяни знову обстріляли Херсон: в ОВА розповіли подробиці

У неділю, 9 липня, росіяни знову обстріляли Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждала 66-річна жінка.

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"Близько 13:00 російська армія завдала удару по житловому кварталу міста, постраждала 66-річна жінка. У постраждалої діагностували струс головного мозку та поранення голови. Їй надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Додамо, у Лимані на Донеччині внаслідок обстрілу армією Росії у суботу, 8 липня, зросла кількість жертв – наразі відомо про вісьмох загиблих. Кількість поранених зросла до 13 осіб.

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