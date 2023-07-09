Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни знову обстріляли Херсон: в ОВА розповіли подробиці

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
24
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни знову обстріляли Херсон: в ОВА розповіли подробиці

Окупанти обстріляли Херсон

Внаслідок обстрілу постраждала 66-річна жінка.

У неділю, 9 липня, росіяни знову обстріляли Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін  у Телеграм.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждала 66-річна жінка.

"Близько 13:00 російська армія завдала удару по житловому кварталу міста, постраждала 66-річна жінка. У постраждалої діагностували струс головного мозку та поранення голови. Їй надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Додамо, у Лимані на Донеччині внаслідок обстрілу армією Росії у суботу, 8 липня, зросла кількість жертв – наразі відомо про вісьмох загиблих. Кількість поранених зросла до 13 осіб.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
24
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація