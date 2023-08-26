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РФ ударила по кафе с людьми в Харьковской области: есть погибшие

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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РФ ударила по кафе с людьми в Харьковской области: есть погибшие

Харьковская область

Оккупанты обстреляли кафе, где днем находились местные жители.

Армия РФ 26 августа атаковала Харьковскую область. В результате обстрела села Подолы в результате обстрела погибли 2 человека, еще 1 — ранен.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Сети.

По его данным, враг попал в гражданский объект – кафе, где днем находились местные жители.

"На месте работают правоохранители и экстренные службы", – сообщил Синегубов.

Ранее мы сообщали, что российская армия около семи утра 20 августа обстреляла город Купянск Харьковской области. Тяжелое ранение получил 40-летний мужчина, врачи борются за его жизнь.

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Дата публикации
Просмотры
1107
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