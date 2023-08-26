РФ вдарила по кафе з людьми на Харківщині: є загиблі

Армія РФ 26 серпня атакувала Харківську область. Внаслідок обстрілу села Подоли внаслідок обстрілу загинули 2 людей, ще 1 - поранений.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Мережі.

За його даними, ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі.

"На місці працюють правоохоронці та екстрені служби", - повідомив Синєгубов.

Раніше ми повідомляли, що російська армія близько сьомої ранку 20 серпня обстріляла місто Куп’янськ Харківської області. Важке поранення отримав 40-річний чоловік, лікарі борються за його життя.

Читайте також: