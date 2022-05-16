Россияне устроили "фильтрацию" в каждом захваченном городе – Денисова

Российские оккупанты ввели процедуру так называемой "фильтрации" в каждом временно захваченном украинском городе.

По данным партнерских правозащитных организаций, процедуру "фильтрации" прошли уже более 37 тысяч граждан Украины. Сейчас эту процедуру также проходят люди, принудительно депортированные в Россию.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации", — подчеркнула она.

Также, по ее словам, для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня. Украинцев допрашивают, тщательно осматривают, при этом удерживают в бесчеловечных условиях, унижают и пытают.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне оккупанты раздают просроченную гуманитарку и лекарства.

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