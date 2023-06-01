Российская армия обстреляла Харьков: есть "прилеты" по объекту промышленности

Пока о пострадавших нет информации.
Российская оккупационная армия в четверг, 1 июня, нанесла удары по Харькову. Зафиксированы "прилеты" в одном из районов города.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Зафиксировано два попадания в Индустриальном районе города Харькова. Все профильные службы выехали на место", — сообщил глава области.
По его словам, информации о пострадавших пока нет.
Мэр Игорь Терехов также подтвердил "прилеты" в городе: "В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району".
По его словам, оккупанты ударили по промышленному объекту. Являются разрушениями. Из-под завалов спасли женщину.
Напомним, взрывы в Харькове раздались до объявления воздушной тревоги. Ее в регионе объявили в 13.57. По состоянию на 14.16 она продолжается. К слову, это уже шестая "тревога" с начала этих суток.
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