Российская армия обстреляла Харьков: есть "прилеты" по объекту промышленности

Пока о пострадавших нет информации.

Российская оккупационная армия в четверг, 1 июня, нанесла удары по Харькову. Зафиксированы "прилеты" в одном из районов города.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Зафиксировано два попадания в Индустриальном районе города Харькова. Все профильные службы выехали на место", — сообщил глава области.

По его словам, информации о пострадавших пока нет.

Мэр Игорь Терехов также подтвердил "прилеты" в городе: "В Харькове раздаются взрывы. Пока известно об ударе по Индустриальному району".

По его словам, оккупанты ударили по промышленному объекту. Являются разрушениями. Из-под завалов спасли женщину.

Напомним, взрывы в Харькове раздались до объявления воздушной тревоги. Ее в регионе объявили в 13.57. По состоянию на 14.16 она продолжается. К слову, это уже шестая "тревога" с начала этих суток.

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