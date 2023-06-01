В Сети сообщают о боях в окрестностях российского Шебекино: в ГУР прокомментировали

В Сети сообщают, что бойцы РДК уже ведут бои в пригородах Шебекино.

Украинская разведка подтвердила второй рейд бойцов РДК и легиона "Свобода России" в Белгородскую область РФ. Впрочем, украинские разведчики подчеркивают, что в этой "спецоперации" принимают участие только граждане РФ.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Суспильному.

Он отметил, что цели операции, которые сейчас проводят российские повстанцы на территории Белгородской области, следует уточнять непосредственно у представителей этих структур.

"Продолжаются мероприятия с участием этих структур и их сторонников. Что касается целей, необходимо уточнять у представителей РДК и легиона, действующих на территории РФ автономно", - сказал Андрей Юсов.

В Сети сообщают, что бойцы РДК уже ведут бои в пригородах Шебекино. Кадры, на которых видны военные и слышна стрельба, распространяют в пабликах.

Между тем, в Минобороны РФ отчитались о событиях на территории Белгородской области. Там не признают, что это были российские добровольцы, восставшие против Путина, и заявляют о попытке прорыва границы "украинскими террористическими формированиями".

"Самоотверженными действиями российских военнослужащих отражены три атаки украинских террористических формирований. В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены", - заявили в министерстве страны-агрессора.

Что происходит на Белгородщине 1 июня

Напомним, в четверг, 1 июня, бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" объявили о начале второй фазы борьбы против режима Путина. Они записали видео на своих страницах в телеграм-каналах. Там восставшие сообщили, что перешли границы РФ в Белгородской области.

Как сообщали бойцы РДК, они в Белгородской области обстреляли из "Градов" здание управления МВД. Это подтвердил губернатор области Гладков и сообщил о попадании в два админздания. В городе объявили план "Крепость".

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