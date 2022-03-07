Российские войска ударили ракетой "Калибр" в Николаеве, но город удалось отбить

Российские войска ударили ракетой "Калибр" в Николаеве, но город удалось отбить

Враг получил команду взять город любой ценой, рассказал глава области.

Российские военные утром 7 марта нанесли удар крылатой ракетой "Калибр" по воинской части в Николаеве.

Об этом в своем видеообращении вечером рассказал глава Николаевской области Виталий Ким.

Он уточнил, что оккупанты атаковали город в 05:00.

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"Калибр" – крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня, восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых", – рассказал Ким.

Он добавил, что данные о пострадавших мирных гражданах продолжают собирать.

В то же время украинской артиллерии удалось отбить Николаев у врага.

"Была команда (русским войскам – ред.) – взять Николаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу", – добавил глава области.

Напомним, что утром 7 марта Ким сообщал – российские оккупанты зашли на территорию Николаевского аэропорта и украинская армия перешла и наступление.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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