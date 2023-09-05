Российский пилот рассказал, как перегонял Ми-8: сам вышел на связь с ГУР

Российский пилот 28-летний Максим Кузьминов, перегнавший в Украину вертолет Ми-8 , рассказал, что вышел на связь с украинской разведкой через Telegram-канал в конце 2022-го. Операцию "Синица" планировали около шести месяцев.

Об этом он рассказал во время совместного с ГУР брифинга в медиацентре "Укринформ".

В течение полугода планирование операции проделывали маршруты и обсуждали детали. Уже 9 августа в 16:30 вертолет Ми-8АМТШ взлетел с аэродрома Курск, расположенного в около 20 км от границы, и долетел до Харьковщины.

Пилот говорит, что во время финальной стадии операции пытался уговорить членов экипажа сдаться Украине. Впрочем, они испугались и даже начали вести себя агрессивно. Уже после того, как вертолет приземлился, они побежали в сторону границы. По словам Кузьминова, их судьба ему не известна. Впрочем, добавляет он, как следует из СМИ, может быть, что они были ликвидированы".

"Со мной было два члена экипажа. Оружия у нас не было. Летчики у нас летают без оружия. Никто не смог мне сопротивляться, потому что штурман — у него нет навыков пилотирования вертолета. Я ребят успокаивал, сказал, что все хорошо, что все хорошо. здесь живут хорошие люди, все будет прекрасно. Но они начали бояться, начали немножко агрессивно вести себя и, значит, выбежали из вертолета в сторону границы", — рассказал летчик.

По словам пилота, он "не просто угнал вертолет, а официально перегнал из точки А в точку Б", поскольку заранее были согласованы маршрут и место посадки.

Когда вертолет пересек границу, то по нему начали вести огонь, вспоминает Кузьминов. Вероятно, это была российская сторона. Пилот получил ранение в ногу из стрелкового оружия.

Российский пилот утверждает, что с начала полномасштабного вторжения он выполнял только транспортные операции по перевозке военных или груза в войне якобы "со слезами на глазах". Летчик говорит, что не бомбил, был в Мариуполе и Бердянске.

Сейчас Кузьминов рассматривает возможность присоединиться к украинской авиации. Пилоту, по его словам, пообещали предусмотренные специальным законом выплаты, новые документы и безопасность для него и родственников. Вертолет сейчас находится в составе авиационного подразделения ГУР.

Напомним, 23 августа стало известно, что российский вертолет Ми-8 приземлился на территории Украины. Военнослужащий, офицер ВСУ Артем Шевченко рассказал, что российский пилот вертолета Ми-8 АМТШ (бортовой номер 62 из состава 319-го отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме Черниговка Приморского края РФ, в/ч 13984) не поддержал войну.

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