С начала войны в Украине пострадали 18 миллионов человек – ВОЗ

С начала войны в Украине пострадали 18 миллионов человек – ВОЗ

Из страны уехали почти три миллиона человек.

По предварительным данным, в результате вторжения России в Украину пострадали 18 миллионов человек, 6,7 миллиона из которых являются внутренне перемещенными лицами. С начала полномасштабной войны из Украины уехали почти три миллиона человек.

Соответствующие данные обнародовало Бюро ВОЗ в Украине.

"Многие дистрибьюторы не работают, а некоторые запасы недоступны из-за военных действий, запасы медикаментов заканчиваются, а больницам сложно оказать всю необходимую помощь больным и раненым. ВОЗ решительно осуждает акты насилия против системы здравоохранения. Каждое нападение лишает людей доступа к медицинским услугам, спасающим жизнь. Каждое нападение является грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека", — говорится в сообщении.

Напомним, все большее медицинского обеспечения прибывает в Украину от международных партнеров. За 15 дней с момента российского вторжения в Украину уже поступило более 500 тонн медикаментов и медицинских изделий на общую сумму более 10,4 миллионов гривен.

Лекарства и медицинские средства, которые поступили из-за границы, уже развезены центральными, южными и восточными регионами для обеспечения бесперебойного функционирования там украинских больниц.

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