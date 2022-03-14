Від початку війни в Україні постраждали 18 мільйонів людей - ВООЗ

Від початку війни в Україні постраждали 18 мільйонів людей - ВООЗ

З країни виїхали майже три мільйони людей.

За попередніми даними, внаслідок вторгнення Росії в Україну постраждали 18 мільйонів людей, 6,7 мільйона з яких є внутрішньо переміщеними особами. Від початку повномасштабної війни з України виїхали майже три мільйони людей.

Відповідні дані оприлюднило Бюро ВООЗ в Україні.

"Багато дистриб’юторів не працюють, а деякі запаси недоступні через військові дії, запаси медикаментів закінчуються, а лікарням складно надати всю необхідну допомогу хворим і пораненим. ВООЗ рішуче засуджує акти насильства проти системи охорони здоров'я. Кожен напад позбавляє людей доступу до медичних послуг, що рятують життя. Кожен напад є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та прав людини", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, все більше медичного забезпечення прибуває до України від міжнародних партнерів. За 15 днів від моменту російського вторгнення до України вже надійшло понад 500 тонн медикаментів та медичних виробів на загальну суму понад 10,4 мільйона гривень.

Ліки та медичні засоби, які надійшли з-за кордону вже розвезено центральними, південними та східними регіонами для забезпечення безперебійного функціонування там українських лікарень.

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