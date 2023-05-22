Семь разведчиков ВСУ взяли в плен 22 россиянина — "Мадяр" обнародовал видео процесса

Украинские разведчики 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил взяли в плен 22 российских военнослужащих.

Видео процесса обнародовал командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди "Мадяр".

Роберт Бровди "Мадьяр" показал, как семь разведчиков 59 ОМПБр захватили позицию российских оккупантов. В блиндаже скрывались 22 боевика подразделения специального назначения "Шторм", созданного по приказу Минобороны России еще в 2022 году.

На видео можно увидеть, как ВСУ уничтожают российскую технику, а затем бойцы ВСУ занимают вражеские траншеи, и вскоре из блиндажа по одному начинают выходить и сдаваться в плен оккупанты.

Напомним, в Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

В сутки украинские бойцы смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

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