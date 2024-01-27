Сертификаты военнообязанных: какие данные будет содержать документ – нардеп рассказал детали

В Украине введут сертификаты военнообязанных для граждан мобилизационного возраста, который начинается от 27 лет и заканчивается после 60. Как отметил народный депутат и заместитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сертификаты военнообязанных будут иметь электронную составляющую.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Ожидается, что это будет электронный условный QR-код, возможно какое-нибудь приложение или в существующих государственных приложениях, но точно не в "Дії", и это будет возможность проверить всю информацию о военнообязанном, о семейном положении, о том, имеет ли он отсрочку от мобилизации и т. д. То есть это тот документ, который, я думаю, заменит наличие военного билета", — пояснил он.

Депутат добавил, что документ будет формироваться в электронном виде. Сейчас ведется работа по разработке концепции в Министерстве обороны.

"Для этого, например, не нужно будет приходить в ТЦК, и для обновления своих данных это можно будет сделать из своего ноутбука дома", — пояснил Чернев.

Егор Чернев также прокомментировал, будут ли эти сертификаты содержать данные о состоянии здоровья.

"Я думаю, что должны быть. То есть все люди, которые проходили ВЛК – все эти данные должны быть занесены в такой сертификат", — добавил депутат.

Однако он уточнил, что в комитете по национальной безопасности новый законопроект о мобилизации еще не видели.

"То, что было опубликовано в онлайн-изданиях – я также не имею подтверждения, что это реальные документы или они реально отражают позицию Министерства обороны и того законопроекта, который они готовят", — резюмировал народный депутат.

Напомним, 16 января Рада окончательно приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения УБД. ТСН.ua собрал все подробности об этом законе.

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