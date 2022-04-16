Северодонецк почти на 70% разрушен – городской голова

Оккупанты уничтожили город.

Город Северодонецк (Луганская область) разрушен оккупантами практически на 70%.

Об этом сообщил городской голова Александр Стрюк.

"Северодонецк почти на 70% разрушен", – сказал он. Стрюк также добавил, что в городе осталось около 20 тысяч горожан из 130 тысяч, живших там до войны.

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Ранее стало известно, что российские оккупанты не прекращают обстрелы в Луганской области: в течение ночи армия противника открывала по Северодонецку, Лисичанску и Кременной.

Как сообщалось, российские военные 15 апреля обстреляли Лисичанск Луганской области. В результате вражеской атаки погиб волонтер, а его жена попала в реанимацию.

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