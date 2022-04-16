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Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований - міський голова

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Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований - міський голова

Associated Press

Окупанти знищили місто.

Місто Сєвєродонецьк (Луганська область) зруйноване окупантами практично на 70%.

Про це повідомив міський голова Олександр Стрюк.

"Сєверодонецьк майже на 70% зруйнований", – сказав він. Стрюк також додав, що у місті залишилось близько 20 тисяч городян зі 130 тисяч, які жили там до війни.

Раніше стало відомо, що російські окупанти не припиняють обстріли в Луганській області: протягом ночі армія противника відкривала по Сєвєродонецьку, Лисичанську і Кремінній.

Як повідомлялося, російські військові 15 квітня обстріляли Лисичанськ Луганської області. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації.

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