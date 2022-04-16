Сєвєродонецьк майже на 70% зруйнований - міський голова

Окупанти знищили місто.
Місто Сєвєродонецьк (Луганська область) зруйноване окупантами практично на 70%.
Про це повідомив міський голова Олександр Стрюк.
"Сєверодонецьк майже на 70% зруйнований", – сказав він. Стрюк також додав, що у місті залишилось близько 20 тисяч городян зі 130 тисяч, які жили там до війни.
Раніше стало відомо, що російські окупанти не припиняють обстріли в Луганській області: протягом ночі армія противника відкривала по Сєвєродонецьку, Лисичанську і Кремінній.
Як повідомлялося, російські військові 15 квітня обстріляли Лисичанськ Луганської області. Внаслідок ворожої атаки загинув волонтер, а його дружина потрапила до реанімації.