"Сигнал о том, что Украина победит": Ермак объяснил, что значит ленд-лиз от США

"Сигнал о том, что Украина победит": Ермак объяснил, что значит ленд-лиз от США

Предоставление Украине ленд-лиза от США является сигналом для всего мира, что Украина победит в войне против России.

Также теперь Украина получит не только современное вооружение, но и экономическую поддержку США.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак подчеркнул, что предоставление ленд-лиза Украине означает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента военно-промышленного комплекса США. Он будет действовать в 2022-2023 годах. Закон о ленд-лизе позволяет президенту США не согласовывать помощь каждый раз с Конгрессом

Украина получит современное оружие от США Также украинские военные смогут проходить обучение, чтобы эффективно воспользоваться этим вооружением.

США будут оказывать Украине необходимую экономическую поддержку.

"Если вспомнить историю Второй мировой войны, то кроме танков и самолетов США направляли в СССР станки, локомотивы, бронесталь, консервы. Сейчас, так же, кроме вооружений возможна и другая помощь, включая необходимые нам материалы, которые мы согласуем", — написал Ермак.

Руководитель Офиса президента добавил, что ленд-лиз предполагает развертывание военных, логистических и промышленных мощностей как в США, так и в Украине. Таким образом, украинская армия станет сильнее в борьбе с российскими оккупантами.

"На дипломатическом уровне ленд-лиз — сигнал для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может", — подчеркнул Ермак.

Напомним, 9 мая, в день, когда Россия празднует "День победы", президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины, в рамках которого — увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине. Полное название законопроекта The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

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