США готовы предоставить Украине все необходимые возможности для противодействия РФ — глава Пентагона

Министр обороны США побеседовал с министром обороны Украины.
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter.
"Обсудил со своим коллегой Алексеем Резниковым потребности украинских военных. Я еще раз подтвердил нашу устойчивую поддержку в передаче Украине необходимых возможностей для противодействия российской агрессии", – написал Остин.
Начните это варенье, я держусь с моим counterpart @oleksiireznikov to discuss Ukraine's evolving military requirements. И был наверняка наши поддержки для поддержки Украины, способности ее нуждаться в российской агрессии. pic.twitter.com/j7Zkgm8qPU— Секретарио of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 9, 2022
9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, в рамках которого – увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.
Напомним, российской армии, которая имеет большие потери после широкомасштабного вторжения в Украину, трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.
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