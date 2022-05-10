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США готовы предоставить Украине все необходимые возможности для противодействия РФ — глава Пентагона

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США готовы предоставить Украине все необходимые возможности для противодействия РФ — глава Пентагона

Офис Президента Украины

Министр обороны США побеседовал с министром обороны Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter.

"Обсудил со своим коллегой Алексеем Резниковым потребности украинских военных. Я еще раз подтвердил нашу устойчивую поддержку в передаче Украине необходимых возможностей для противодействия российской агрессии", – написал Остин.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, в рамках которого – увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

Напомним, российской армии, которая имеет большие потери после широкомасштабного вторжения в Украину, трудно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.

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