Силы обороны накрыли технику оккупантов ракетами HIMARS (видео)

Удачную операцию провела аэроразведка 43-й ОАБр.
Украинские военные, используя ракеты HIMARS, "минуснули" очередное скопление российских грузовиков с боеприпасами.
Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
"Еще одно замечательное видео работы HIMARS и аэроразведки 43-й ОАБр по скоплению российских грузовиков с боеприпасами", - отметили в Сухопутных войсках.
На кадрах видно, как оккупанты перемещаются по дороге на тяжелой технике и направляются к зданию, рядом с которым уже стоит несколько грузовых автомобилей. Возле техники непосредственно находились и сами оккупанты, по которым точно ракетами HIMARS ударили украинские военные. После попадания транспорт россиян загорелся и начал взрываться.
Напомним, что оккупанты на Авдеевском направлении перешли к тактике "пешего окружения".
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