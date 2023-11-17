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Силы обороны накрыли технику оккупантов ракетами HIMARS (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Силы обороны накрыли технику оккупантов ракетами HIMARS (видео)

Сожженная техника россиян / Фото иллюстративное / Фото: Национальная гвардия Украины

Удачную операцию провела аэроразведка 43-й ОАБр.

Украинские военные, используя ракеты HIMARS, "минуснули" очередное скопление российских грузовиков с боеприпасами.

Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

"Еще одно замечательное видео работы HIMARS и аэроразведки 43-й ОАБр по скоплению российских грузовиков с боеприпасами", - отметили в Сухопутных войсках.

На кадрах видно, как оккупанты перемещаются по дороге на тяжелой технике и направляются к зданию, рядом с которым уже стоит несколько грузовых автомобилей. Возле техники непосредственно находились и сами оккупанты, по которым точно ракетами HIMARS ударили украинские военные. После попадания транспорт россиян загорелся и начал взрываться.

Силы обороны накрыли технику оккупантов ракетами HIMARS

Силы обороны накрыли технику оккупантов ракетами HIMARS

Напомним, что оккупанты на Авдеевском направлении перешли к тактике "пешего окружения".

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