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Сили оборони накрили техніку окупантів ракетами HIMARS (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Сили оборони накрили техніку окупантів ракетами HIMARS (відео)

Спалена техніка росіян / Фото ілюстративне / Фото: Національна гвардія України

Вдалу операцію провела аеророзвідка 43-ї ОАБр.

Українські військові, використовуючи ракети HIMARS, “мінуснули” чергове скупчення російських вантажівок з боєприпасами.

Відповідне відео опублікували у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

“Ще одне чудове відео роботи HIMARS та аеророзвідки 43-ї ОАБр по скупченню російських вантажівок з боєприпасами”, - зазначили в Сухопутних військах.

На кадрах видно, як окупанти переміщуються дорогою на важкій техніці та прямують до будівлі, поряд з якою вже стоїть декілька вантажних автомобілів. Біля техніки безпосередньо перебували й самі окупанти, по яких влучно ракетами HIMARS вдарили українські військові. Після влучання транспорт росіян загорівся і почав вибухати.

Сили оборони накрили техніку окупантів ракетами HIMARS 

Сили оборони накрили техніку окупантів ракетами HIMARS 

Нагадаємо, що окупанти на Авдіївському напрямку перейшли до тактики "пішого оточення".

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Дата публікації
Перегляди
4159
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