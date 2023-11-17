Сили оборони накрили техніку окупантів ракетами HIMARS (відео)

Українські військові, використовуючи ракети HIMARS, “мінуснули” чергове скупчення російських вантажівок з боєприпасами.

Відповідне відео опублікували у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

“Ще одне чудове відео роботи HIMARS та аеророзвідки 43-ї ОАБр по скупченню російських вантажівок з боєприпасами”, - зазначили в Сухопутних військах.

На кадрах видно, як окупанти переміщуються дорогою на важкій техніці та прямують до будівлі, поряд з якою вже стоїть декілька вантажних автомобілів. Біля техніки безпосередньо перебували й самі окупанти, по яких влучно ракетами HIMARS вдарили українські військові. Після влучання транспорт росіян загорівся і почав вибухати.

Сили оборони накрили техніку окупантів ракетами HIMARS

Нагадаємо, що окупанти на Авдіївському напрямку перейшли до тактики "пішого оточення".

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